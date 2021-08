Ligue 1 - Lyon humilié par Angers !

Une semaine après avoir sauvé les meubles in extremis face au Stade Brestois lors de la première journée de Ligue 1 (1-1), l’Olympique Lyonnais a cette fois coulé à pic sur la pelouse d’Angers (3-0). A la dérive, la défense des Gones a abandonné Anthony Lopes, tandis que le milieu de terrain et les attaquants lyonnais n’ont pas été au niveau. Le chantier semble colossal pour Peter Bosz.

L’entraîneur néerlandais avait pourtant effectué quelques changements forts au coup d’envoi, avec notamment la titularisation d’Islam Slimani, de Lucas Paqueta ou encore de Maxwel Cornet. Mais à l’évidence, cela n’était pas suffisant et dès la 20e minute de jeu, Sofiane Boufal a ouvert le score pour le SCO (1-0). Déséquilibré, avec des joueurs cherchant clairement leur place, le bloc lyonnais a essuyé de nombreuses frappes adverses tout au long du premier acte, s’en remettant à Anthony Lopes (9e, 10e, 17e et 31e).



De retour des vestiaires, rien de mieux côté lyonnais. Pire, c’est Marcelo qui a doublé la mise pour Angers avec un csc dramatique (2-0, 54e). L’OL s’est tout de même offert une belle occasion, mais Slimani s’est loupé sur une tête face à la cage de Bernardoni (57e). Quelques minutes plus tard, nouveau coup de théâtre en défaveur des Lyonnais avec un tacle non-maîtrisé de Maxwel Cornet dans les pieds d’un Mohamed-Ali Cho survolté ce dimanche (65e). Deuxième jaune et expulsion pour le latéral gauche lyonnais.

Ounahi, ça décape



En supériorité numérique, Angers a finalement ajouté un troisième but, œuvre du jeune Azzedine Ounahi (3-0, 77e). Premier but en Ligue 1 pour celui qui avait trouvé le poteau quelques instants plus tôt et qui était entré en jeu deux minutes avant. Au coup de sifflet final, la victoire est méritée pour le SCO qui récupère provisoirement la place de leader. Après dix matchs de rang sans défaite, Lyon est en souffrance et n’a pas encore gagné cette saison en Ligue 1.