Ligue 1 : Lyon assure à Dijon

Lyon n'a visiblement pas l'intention de laisser Lille s'échapper. Ce mercredi soir, les Gones sont allés s'imposer sur la pelouse de Dijon (0-1), lors de la 23eme journée de Ligue 1. Au stade Gaston Gérard, Lucas Paqueta a offert les trois points de la victoire aux siens (22eme). Au classement, l'OL reste deuxième à deux unités du leader lillois. De son côté, le DFCO ne décolle pas de sa 19eme et avant-dernière place.

Lyon est pourtant tombé sur un très bon Racioppi

Cinq minutes, c'est ce dont a eu besoin l'OL avant de rentrer enfin dans sa rencontre. A partir de ce moment-là, les hommes de Rudi Garcia sont progressivement montés en puissance. Après une première tentative cadrée de la part de Karl Toko Ekambi (8eme), les Gones ont ensuite laissé passer le quart d'heure de jeu avant de se montrer bien plus menaçants. Visiblement très en jambes, Houssem Aouar a bien failli ouvrir le score, à la 17eme minute de jeu. Dans un premier temps, l'international français a trouvé le poteau, sur une frappe sans élan, avant d'enchaîner avec une nouvelle tentative, cette fois à bout portant, mais Anthony Racioppi veillait au grain.

Deux petites minutes plus tard, le portier dijonnais s'est de nouveau illustré à la perfection, cette fois devant Memphis Depay (19e). A force de pousser, l'OL a donc fini par être récompensé. Parfaitement lancé en profondeur par Toko Ekambi, Lucas Paqueta a ouvert la marque, d'une frappe du pied gauche (22eme, 0-1). Après ce but, les Lyonnais se sont quelque peu relâchés et les Dijonnais en ont profité pour multiplier les assauts sur la cage d'Anthony Lopes. Toutefois, le gardien de but international portugais n'a eu à s'employer qu'à une seule reprise, sur une frappe de Moussa Konaté depuis le point de penalty (35eme).

Dijon a eu des opportunités pour égaliser

Comme lors du début de rencontre, l'OL a démarré la seconde période pied au plancher. D'ailleurs, Racioppi n'a pas attendu bien longtemps avant d'être de nouveau mis à contribution. Là encore sur une double occasion, à la 53eme minute de jeu. Memphis Depay a d'abord tenté une tête plongeante, puis Lucas Paqueta a ensuite vu le portier adverse capter sa frappe lointaine du pied gauche. Toujours aussi en vue, Aouar a insisté à son tour, mais sans succès (58eme), tout comme Thiago Mendes, sans réelle conviction (69eme). Comme lors du premier acte, Dijon a attendu 20 bonnes minutes avant de se mettre en action. Mais là encore, Anthony Lopes n'a dû s'employer qu'à une seule petite reprise, sur un tir en pivot de Bersant Celina (66eme).

Depuis le début de la saison de Ligue 1, Dijon n'a jamais gagné à domicile. Pour enfin débloquer leur compteur dans leur antre, les hommes de David Linarès vont donc encore devoir patienter. De son côté, Lyon a été bousculé, mais a finalement tenu. Grâce à cette nouvelle victoire en championnat, la quatorzième depuis le début de cet exercice 2020-21, les Gones continuent de jouer les premiers rôles dans ce championnat de France. Ils n'ont d'ailleurs certainement pas fini de le faire.