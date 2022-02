Ligue 1 : L'Ukrainien Ignatenko en pleurs jeudi à l'entraînement de Bordeaux

"Hier (jeudi) Dany est arrivé à l'entraînement en pleurs", a confié Guion, "on a discuté avec lui, il est très affecté, il a sa famille sur place qui devait le rejoindre (à Bordeaux) le 1er mars, malheureusement, ils ne pourront pas venir, vous vous doutez bien pourquoi". "Je lui ai dit évidemment que j'étais là personnellement pour le soutenir, le club, la famille des Girondins sont là pour le protéger. J'ai demandé à tous mes joueurs hier d'avoir beaucoup d'écoute, de proximité, de bienveillance et d'empathie avec Dany", a poursuivi le technicien "très concerné par ce qui se passe à deux heures de chez nous".

Invité à s'exprimer à son tour, son capitaine Josuha Guilavogui, qui a connu "en tant que personne originaire africaine plus ou moins des coups d'État, des guérillas", a indiqué que "lorsque vous avez un coéquipier qui arrive le matin, qui est vide et collé à son téléphone et qui ne sait pas après l'entraînement s'il va recevoir des messages ou pas, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans le vestiaire. Voir la détresse d'un coéquipier, c'est vraiment très dur". Ignatenko, 24 ans, est originaire de Zaporijia, ville située à une centaine de kilomètres de Donetsk, théâtre d'opérations militaires d'envergure engagées jeudi matin par l'armée russe de Vladimir Poutine.

S'il s'est entraîné normalement vendredi matin au Haillan, sa participation au match de Clermont dimanche n'a pour l'heure pas été décidée par le staff girondin. "Très sincèrement, c'est au jour le jour", a déclaré Guion, "je veux voir dans quel état psychologique il est ce matin (vendredi). C'est très difficile de se mettre à sa place, vous vous doutez bien. C'est difficile de répondre, je vais rediscuter avec lui".