Ligue 1 - Ludovic Giuly de retour à l'OL !

Âgé de 45 ans, Giuly est né à Lyon et a été formé à l'OL, où il a débuté professionnel sous l'ère Jean Tigana (1993-1995). Entre 1994 et 1998, après avoir gagné la coupe Gambardella (1994), il y a disputé 131 matches. Par la suite, Ludovic Giuly, qui compte 17 sélections (3 buts) en équipe de France entre 2000 et 2005, s'est doté d'un riche palmarès en remportant les championnats de France (Monaco) et d'Espagne ainsi que la Ligue des champions (Barcelone 2006). Il a également joué, en professionnels, à l'AS Rome, au Paris Saint-Germain et à Lorient, où il a mis un terme à sa carrière en 2013. Le stade de Chasselay (Rhône), où évolue le club de ses débuts, le Goal FC (N2, 4e div.), porte son nom.

"Je suis très honoré de revenir ici à Lyon. C'est un geste fort de la part du club d'avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club mais toujours dans la bonne humeur. J'avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre", a-t-il confié au site internet de l'OL. De son côté, Hendrie Krüzen, l'un des adjoints de l'entraîneur principal Peter Bosz, maintenu à son poste malgré une décevante 8e place en Ligue 1, quitte l'OL.