Ligue 1 : Lucien Favre encourage Aaron Ramsey pour son retour

Cette semaine, le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey est de retour à l'entraînement dans son club de l'OGC Nice. Recruté cet été, il n'a pour le moment jamais donné satisfaction. En revanche, son entraîneur Lucien Favre l'a publiquement félicité de son travail cette semaine. Une belle manière de remobiliser son milieu de terrain avant de repartir pour six mois très intense, à moins que le joueur ne soit vendu cet hiver. Voici les propos employés par le technicien suisse à son égard :

"Il va quand même lui falloir un certain temps, mais je ne dis pas que ça va prendre quatre semaines, concède tout de même Lucien Favre. Il a fait bonne impression sur les entraînements collectifs qu'il a faits. Il a bien travaillé pendant son absence. Sur les petits matches qu'on a faits cette semaine, c'était très intéressant. Il sent bien le jeu, il a un bon état d'esprit. Maintenant, il a pris un peu de retard. Mais il a quand même bien travaillé."

De son côté, son coéquipier au milieu de terrain, auteur d'un but sublime contre le Stade Rennais, Ross Barkley a été un peu plus discret à son propos. Il a tout de même expliqué que la Coupe du Monde a été un moment difficile pour lui : "Non il n’est pas rentré. Je crois que la Coupe du monde a été difficile à digérer pour lui. Je ne lui ai pas parlé depuis la Coupe du monde. Je respecte sa vie privée. J’espère qu’il va revenir la semaine prochaine"