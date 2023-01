Ce lundi est une très mauvaise journée pour deux entraîneurs de Ligue 1. Quelques heures après la mise à pied officielle de Julien Stephan du côté du RC Strasbourg, Lucien Favre a également été écarté de son poste de coach de l'OGC Nice. Tandis que la mise à pied de Stephan a été officialisée par le club strasbourgeois, celle de Favre est pour l'instant dévoilée par L'Equipe. Mais elle ne devrait plus tarder à devenir officielle étant donné que le média indique que le coach suisse a été écarté après avoir dirigé son dernier entraînement ce lundi matin.

Un retour raté

Revenu l'été dernier à Nice après une première aventure très positive de 2016 à 2018, où il avait notamment fini à la troisième place lors de sa première saison. Lucien Favre a vécu un début d'exercice 2022-2023 catastrophique, avec une 11e place actuelle en Ligue 1 et une élimination samedi soir en Coupe de France lors des 32es de finale face au Puy Foot 43, équipe de National. L'ancien coach du Borussia Dortmund a été écarté et il va être remplacé par Didier Dinard mercredi pour le match face à Montpellier. Ce dernier était l'ancien entraîneur de la réserve et il était venu renforcer le staff des pros pendant la trêve lors de la Coupe du monde. Lucien Favre, de son côté, quitte le club avec son adjoint Christophe Moulin, arrivé avec lui en juin dernier.