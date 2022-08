L'état de la pelouse du Moustoir avait déclenché quelques joutes verbales entre Jean-Michel Aulas et Loïc Féry. Le président de l'OL et son homologue du FC Lorient se sont affrontés au sujet du report de la rencontre entre leurs équipes à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1.



Le patron des Merlus estimait que son alter ego lyonnais avait mis la pression sur la Ligue de football professionnel (LFP) pour valider le report. Loïc Féry jugeait, au contraire, que l'état du terrain pouvait accueillir ce match programmé initialement le dimanche 14 août.



Selon Le Progrès de ce jeudi, FC Lorient-OL pourrait se disputer le mardi 6 ou mercredi 7 septembre, sinon une semaine plus tard mais pas au-delà. La Ligue souhaiterait verrouiller le report avant le 15 septembre.