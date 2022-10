Ligue 1 - Lorient, ça va durer encore longtemps ?

Après deux ans de lutte stressante en fond de classement, Lorient enchaîne les victoires (huit succès pour deux nuls et une défaite cette saison), avec un jeu attrayant et une réussite insolente. Les Merlus engrangent aussi bien à l'extérieur qu'à domicile (13 points au Moustoir, 13 points en déplacement), contre leurs concurrents de bas de tableau (Brest, Ajaccio...) que contre des équipes plus ambitieuses (Rennes, Lyon, Lille). Le club a vu défiler des journalistes allemands, britanniques, espagnols ou encore italiens, venus percer le secret de Régis Le Bris, qui a réussi pour ses débuts comme entraîneur dans l'élite à tirer le meilleur de son groupe, sur le plan individuel et collectif. Et les supporters n'en reviennent pas. "On a retrouvé un stade qui vibre, beaucoup d'engouement autour de cette équipe", se réjouissait la semaine dernière le président du club, Loïc Féry, assurant que Lorient avait encore "une belle marge de progression".

"Pas se prendre pour d'autres"

Pour espérer être encore aux avant-postes à la coupure de novembre-décembre, l'équipe devra se défaire de Troyes, Nice et Strasbourg et tenir tête au PSG le 6 novembre. La semaine dernière, le nul 0-0 contre des Rémois réduits à 10 pendant 45 mn a montré ses limites, sans entamer son moral. "Les aléas de ce type sont juste logiques. Ca ne remet pas en question la qualité de ce qu'on produit, sur les valeurs que dégage cette équipe", a insisté Le Bris. "C'est un bon point quand même. On ne va pas se prendre pour d'autres", a fait valoir le défenseur Julien Laporte.

Mais après avoir évolué quasiment avec une équipe type pendant une dizaine de matches, Le Bris doit maintenant jongler. Il y a d'abord eu la suspension de Dango Ouattara, révélation du début de saison en attaque, et désormais les blessures. Le capitaine Laurent Abergel s'est cassé le bras contre Brest, le précieux latéral droit Gédéon Kalulu souffre d'un mollet et Terem Moffi, puissante machine à buts relancée cette saison, s'est fait une entorse à la cheville droite contre Reims.

"Etre moins prévisible"

"Ils sont dominants dans leurs postes respectifs. Cela ne se remplace pas du jour au lendemain. Mais le groupe a des ressources pour créer autre chose", a assuré l'entraîneur. Ancien responsable du centre de formation, il n'hésite pas à faire confiance aux jeunes, comme par exemple à son neveu Théo Le Bris, milieu de terrain capable de dépanner à différents postes, auteur d'un but somptueux contre Lyon au début du mois. L'effet de nouveauté passé, l'entraîneur va aussi devoir trouver comment continuer à surprendre ses adversaires. "C'est normal que l'adversaire, à un moment, trouve certaines solutions (...). Les matches s'accumulent, les infos s'accumulent et le niveau des matches monte d'un cran, toujours. Donc, il faut travailler à être moins prévisible", a-t-il expliqué.

Ainsi, Reims a su proposer un bloc compact et physique face auquel les joueurs de Lorient, plus jeunes et pour beaucoup plus frêles que la moyenne, se sont cassé les dents... comme ceux du PSG une semaine plus tôt. Dans un tel rapport de force, "c'est difficile d'être dans le duel, alors ça doit passer par du jeu combiné et de la mobilité", a expliqué l'entraîneur. Mais cela demande "du mouvement, de la justesse, de la fraîcheur" et beaucoup d'énergie, a-t-il prévenu.