Ligue 1 : Lorient arrache le nul à Nantes

À ce rythme-là, on ne parlera bientôt plus que de lui dans la ville aux cinq ports : avec un coup franc irréel de 35 mètres inscrit dans les dernières minutes à la Beaujoire pour répondre à Randal Kolo Muani, Armand Laurienté a de nouveau brillé ce dimanche, et surtout permis à Lorient de rester non-relégable en accrochant (1-1) le FC Nantes, toujours 18ème à un point derrière.

L’indispensable Kolo Muani

Dans cette partie, Nantes a fait ce qu’il fallait pour mener au score, à savoir une entame de costaud durant laquelle RKM a profité d’une frappe ratée d’Abdoulaye Touré pour inscrire son deuxième but en une semaine, sept jours après avoir brillé au Parc des Princes (victoire 1-2). Le break était même proche dans la foulée, Moses Simon butant sur un Matthieu Dreyer impeccable après un service du même Kolo Muani (5ème).

Une ouverture du score trop précoce

Inéluctablement, avec cette avance importantissime dans la course au maintien, les Canaris se sont progressivement retranchés dans leur moitié de terrain (même si Simon s’est procuré une grosse occasion à la 73ème), laissant au FCL l’opportunité de revenir dans le match et avoir une grosse mainmise sur le jeu après la pause. Terem Moffi n’a pas trouvé la faille, mais c’est Laurienté qui a de nouveau sorti les Merlus du pétrin avec sa troisième réalisation de la saison, faisant suite à son doublé inscrit contre Saint-Étienne fin février.

Laurienté règle la mire