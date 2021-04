Ligue 1 : Lorient achève Bordeaux

Mal classés, Lorient et Bordeaux se devaient de l'emporter cet après-midi pour s'éloigner de la zone de relégation et se maintenir au plus vite. Plus efficace dans la zone de vérité, Lorient s'impose 4 à 1 face aux Girondins. Les Merlus s'en sont remis à une réalisation de Yoane Wissa (18eme) et un triplé de Terem Moffi (19eme, 43eme, 80eme) pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Les Girondins ont réduit l'écart par Issouf Sissokho (83eme). Au classement, Lorient conserve la 17e place mais revient à un point de Bordeaux (16e).



Des Lorientais efficaces



Agressif d'entrée de jeu, Lorient a voulu profiter de la spirale négative des Bordelais pour enfoncer le clou. Grâce à un gros pressing, le FCL a eu besoin que de 18 minutes de jeu pour mettre son plan à exécution. Sur un coup de pied de coin tiré au premier poteau, Enzo Le Fée trouve la tête rageuse de Yoane Wissa qui trompe Benoît Costil. En difficulté, Bordeaux ne cesse de reculer et n'est pas au bout de ses peines. Dans un temps fort, les Merlus ne laissent pas respirer les Bordelais et réalisent le break une minute après (19eme).



Sur une récupération de balle au milieu du terrain, l'inépuisable Wissa est lancé dans le dos de la défense. Il entre dans la surface de réparation et décale vers Terem Moffi côté droit qui ajuste d'un plat du pied droit le portier bordelais. L'efficacité est alors à son paroxysme pour Lorient avec deux buts en seulement deux tirs cadrés. Sonnés, les Girondins sont débordés de tous les côtés devant des Merlus affamés mais pas rassasiés. La preuve en est sur un nouveau contre décisif. Suite à une nouvelle récupération, Trevoh Chalobah sert Moffi dans l'axe qui file droit au but pour ajuster Costil du droit (43eme). Le doublé pour Moffi qui assomme littéralement les Bordelais avant la pause.



Des Bordelais pas inspirés



Bordeaux tente de se révolter dans le second acte mais se montre toujours aussi brouillon offensivement. Si les Girondins sont parvenus à cadrer, le portier lorientais s'est montré intraitable sur sa ligne. Solide en bloc, Lorient se contente de bien défendre et placer quelques contres via la vitesse de ses ailiers mais sans succès jusqu'à la 80eme minute. Toujours assoiffé, Moffi hérite d'un nouveau ballon dans l'axe donné par Armand Laurienté. En pleine confiance, l'attaquant nigérian ne se fait pas prier pour tromper Costil d'un enroulé du gauche dans la surface de réparation. Le triplé pour Moffi qui est en état de grâce ! Au fond du trou, Bordeaux n'a plus rien à perdre et finit tout de même par réduire l'écart.



Suite à un coup franc tiré par Yacine Adli à l'entrée de la surface de réparation, Paul Nardi repousse mais le ballon revient côté droit sur Issouf Sissokho qui reprend d'une puissante frappe du droit détournée par Jérôme Hergault (83eme). L'honneur est sauvé mais la douche est froide pour les Bordelais. On en restera là au Moustoir. Lorient renoue avec le succès après deux défaites de suite en Ligue 1 et se relance dans la course au maintien. A l'inverse, Bordeaux manque l'occasion de se détacher de la zone de relégation et poursuit sa mauvaise série en championnat avec une cinquième défaite de suite.