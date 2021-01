Ligue 1 : Longoria sanctionné par la Commission de Discipline

Ce jeudi soir, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a indiqué les sanctions prises à l'égard de certains acteurs du championnat de France de Ligue 1. Et le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été rappelé à l'ordre. En raison de son comportement lors de la rencontre entre l'OM et Monaco (14ème journée de Ligue 1), il a été sanctionné de "deux matchs avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles", comme l'indique le site officiel de l'instance.





En outre, les autres décisions au sujet de la Ligue 1 ont été dévoilées. Ainsi, Jonathan Delaplace (FC Lorient) a été sanctionné de deux matches de suspension dont un avec sursis, alors qu'Armand Laurienté (FC Lorient) et Charles Traoré (FC Nantes) ont eux été suspendus pour un match avec le motif d'une accumulation de cartons jaunes.



Le communiqué officiel de la LFP :



EXCLUSIONS







LIGUE 1 UBER EATS



Deux matchs de suspension dont un match avec sursis



Jonathan DELAPLACE (FC Lorient)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 12 janvier 2021 à 0h00.



Armand LAURIENTE (FC Lorient)



Charles TRAORE (FC Nantes)



14ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – AS Monaco du 12 décembre 2020



Comportement à la mi-temps de M. Pablo LONGORIA, directeur général du football de l’Olympique de Marseille



Deux matchs avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



La sanction prend effet le mardi 12 janvier 2021 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.