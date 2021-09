Ligue 1 : L'OM très costaud à Monaco

Les déboires de l'Olympique de Marseille du côté de Nice semblent déjà très loin. Samedi sur le terrain de l'AS Monaco, les hommes de Jorge Sampaoli ont offert un véritable festival qui leur a permis de survoler les débats face à des Monégasques toujours aussi décevants en ce début de saison. Grâce notamment à la performance offensif du double-buteur Bamba Dieng, l'OM s'est imposé 2-0 en Principauté.



La démonstration marseillaise a débuté immédiatement (où presque) après le coup d'envoi de Madame Frappart. Tout juste dix minutes de jeu et Bamba Dieng a allumé une première fois la mèche avec un tir dangereux envoyé juste au-dessus (11e). En feu, le Sénégalais de vingt-et-un ans a ensuite trouvé le poteau gauche monégasque sur une contre-attaque rondement menée (12e). Mangés dans tous les secteurs, les locaux ont continué de subir au cours d'un premier acte à sens unique.



Et c'est encore l'intenable Dieng qui s'est illustré deux nouvelles fois avec un tir dévissé (27e), et un second poteau. Le droit cette fois (28e). Mais il était dit que les efforts du jeune attaquant seraient récompensés et dix minutes plus tard, il trouvait enfin le chemin des filets (0-1, 37e). Un juste retour des choses après tous les efforts consentis, mais visiblement pas suffisant pour lui et son équipe.

Dieng remet ça

Car malgré le coaching monégasque effectué à la pause par Niko Kovac, c'est encore l'OM qui s'est montré le plus percutant lors du second acte de la rencontre. Et presque logiquement, c'est Bamba Dieng qui a fait le break à l'heure de jeu, sur un service de la dernière recrue phocéenne, Amine Harit (0-2, 60e). Incapable de réagir malgré un léger mieux en seconde période, Monaco a finalement concédé ce samedi sa troisième défaite en cinq journées. De quoi stagner au quatorzième rang.



Côté marseillais, les choses sont beaucoup plus positives puisque avec ce troisième succès en quatre sorties, les hommes du président Longoria occupent la troisième place. Dans une semaine, Marseille recevra le Stade Rennais, tandis que l'ASM se déplacera du côté de Nice.