Ligue 1 - L'OM tient une sacrée cadence !

L'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de La Mosson pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Face à Montpellier, les Olympiens se sont imposés 2-1 et ont validé leur place sur le podium. La première période a été assez tranquille. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent et les deux équipes ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. La seule grande opportunité de la première mi-temps est un centre de Jonathan Clauss. Le piston droit olympien a envoyé un centre du coup de pied, devenu tir, qui a failli lober Jonas Omlin. Le portier montpelliérain a été surpris mais a parfaitement réagi envoyant le ballon sur la barre transversale. Quelques minutes plus tard, l'international français a été contraint de quitter ses partenaires après avoir subi une blessure à l'adducteur.

La deuxième période a été bien plus animée, notamment du côté des Olympiens. Dès la 47ème minute de jeu, le piston gauche portugais Nuno Tavares a ouvert le score. Après une frappe de Cengiz Under repoussée par Jonas Omlin, Nuno Tavares a crocheté Maxime Estève et envoyé le ballon dans la lucarne d'Omlin d'une frappe surpuissante du pied droit. Un quart d'heure plus tard, Cengiz Under a frappé un corner au deuxième poteau que Chancel Mbemba a tenté de reprendre. Finalement c'est le défenseur Maxime Estève qui a propulsé le ballon au fond de ses propres filets. En fin de match, Nuno Tavares a été exclu après avoir asséné un coup de pied à Arnaud Souquet. Quelques minutes plus tard, Pau Lopez a été sanctionné d'une faute dans sa propre surface. Téji Savanier a transformé le penalty, pas suffisant pour ramener un point.

Au classement, les Olympiens sont troisièmes et remontent à huit points du PSG en tête du championnat. Montpellier est 14ème et pointe à seulement quatre points de la zone de relégation.