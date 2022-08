L'OM se trouve bien en phase de reconstruction en ce début de saison. On a vu quelques lacunes encore samedi soir face au FC Nantes. Un onze de départ avec un seul joueur offensif (Alexis Sanchez), un Gigot expulsé pour avoir ceinturé grossièrement Mohamed (76e) et un csc de Palois pour arracher la victoire, les Olympiens ont bafouillé leur copie dans cette 3e journée de Ligue 1 disputée à domicile.



Quand Blas a égalisé à la 77e minute sur un penalty imparable consécutif à la faute de Gigot (1-1, 78e), on n’imaginait pas les Marseillais avoir la capacité de repasser devant dans le money-time. On avait à moitié raison puisque la maladresse de Pallois les a bien aidés. Le défenseur central nantais trompait de la tête Lafont en déviant la tentative de Suarez (2-1, 81e).



Pour ne pas être totalement sévère avec la formation d’Igor Tudor, on soulignera que les entrées simultanées de Payet, Ünder et Kolasinac (65e) ont apporté un mieux, surtout les deux premiers, avant que l’OM se retrouve à 10. Le coach olympien a alors sorti… Ünder qui avait du mal à y croire.



Mbemba, la meilleure recrue provençale depuis le début de la saison, a été récompensé en ouvrant le score habilement tout en bénéficiant d’un petit coup de billard (1-0, 70e). L’OM peut aussi remercier Lopez pour un duel remporté à la 71e minute et sur un sauvetage aérien (80e). Tudor et son staff, toujours invaincu, sait que ce bilan ne tient pas à grand-chose.