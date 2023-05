Ligue 1 : L'OM se fait renverser par le LOSC

Lille rapproche les Lensois de la Ligue des Champions. En reversant complètement l'Olympique de Marseille ce samedi soir, le Losc met un gros coup de frein à Marseille dans sa course à la deuxième place. Toujours troisième à deux points du dauphin du PSG, les chances marseillaises de rejoindre la C1 sans passer par la phase de barrage sont de plus en plus minces, alors qu'il ne reste plus que deux journées de championnat.

Marseille a cru en sa chance

En ouvrant le score dès la première mi-temps, Jonathan Clauss a bien cru avoir fait le plus dur contre Lille (29e). Mais dès le retour des vestiaires, Bedala va changer le cours du match en se faisant accrocher dans la surface par Lopez. Un penalty qui sera bien transformé par Jonathan David (49e). Une égalisation qui aurait pu être de courte durée si le but d'Alexis Sanchez n'avait pas été refusé pour une position de hors-jeu. C'est finalement le Losc qui scellera le score de la rencontre après le but de Jonathan Bamba dans le dernier quart d'heure (76e). Cette victoire permet donc aux Lillois de conforter leur cinquième place, synonyme d'Europe la saison prochaine.