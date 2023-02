Ligue 1 : l’OM s’affirme comme un prétendant au titre après sa victoire à Clermont

Il n’y a pas eu de surprise dans ce match de la 23e journée de Ligue 1 entre Clermont et Marseille. Bousculé par les locaux, Marseille l’a finalement emporté sur la pelouse de Gabriel-Montpied (0-2). Dans un match dont le coup d’envoi a été retardé suite à des incidents, c’est Clermont qui va débuter pour le mieux cette partie. Les Auvergnats auraient pu ouvrir la marque par l’intermédiaire de Grejohn Kyei mais le but de l’ancien rémois est logiquement refusé pour une position d’hors jeu du principal intéressé. Les hommes de Pascal Gastien vont laisser passer leur chance car juste avant la mi-temps, Alexis Sanchez ouvre la marque sur penalty (0-1, 44e).

Dans le second acte, Marseille va prendre définitivement le contrôle de la partie. Après plusieurs occasions manquées, Alexis Sanchez, encore lui, va inscrire le second but phocéen de la rencontre (0-2, 81e). Grâce à ce succès, l’OM conforte provisoirement sa seconde place sur le RC Lens. De plus, Marseille revient à cinq points du PSG. A l’inverse, Clermont bascule dans la seconde partie de tableau (11e de Ligue 1).