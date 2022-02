Ligue 1 : L'OM revient à Lyon pour clore l'affaire Payet

Le 21 novembre, la partie avait commencé depuis à peine cinq minutes quand Payet a reçu la fameuse bouteille en plein visage alors qu'il s'apprêtait à frapper un corner. Dès l'échauffement, il avait été la cible des insultes des supporters lyonnais, qui se sont poursuivies alors qu'il était encore à terre et longtemps ensuite, quand la soirée a sombré dans la confusion. Le jeu finalement n'a jamais repris et deux mois plus tard, après une bataille qui s'est prolongée devant les instances disciplinaires de la Ligue et de la fédération, le match aura enfin lieu mardi dans un Groupama Stadium à huis clos, l'OL ayant également été sanctionné d'un point de pénalité.

Même si ses performances sont restées remarquables depuis l'incident, Payet a reconnu lundi en conférence de presse que cette soirée lyonnaise l'avait marqué. "Ça a été mentalement compliqué. C'était la deuxième fois", a rappelé le N.10 marseillais, qui avait déjà été pris pour cible à Nice, lors de la 2e journée. Le joueur avait aussi mal vécu les propos du président de l'OL Jean-Michel Aulas, qui souhaitait que le match reprenne et avait assuré qu'il y avait eu pour lui "plus de peur que de mal".

Un combat

Il s'est aussi beaucoup investi, sur les réseaux sociaux puis dans une tribune publiée par Le Monde, pour essayer de mettre fin aux jets de projectiles récurrents dans les stades français, y compris au Vélodrome. "On avait entendu beaucoup de choses, de la part de personnes dans le monde du foot, qui donnaient leur avis mais sans essayer de régler le problème", a-t-il expliqué lundi. "C'est un combat que je veux mener et que je vais mener. Je ne sais pas qui me suivra. Mais je veux faire en sorte d'enrayer ces violences, d'effacer ces images qui n'ont pas leur place dans des stades", a-t-il ajouté.

Mais alors que ce match en retard peut permettre à l'OM de s'installer à la deuxième place en cas de succès, Payet assure que les événements de novembre ont été "évacués". "C'est un match particulier seulement parce que c'est l'Olympico. C'est malheureux qu'il se joue dans un stade vide, les joueurs sont les premiers à être déçus et pénalisés. Ça enlève tout le piquant", a-t-il jugé.

"The King"

Alors que l'OL se présentera très affaibli par les absences de Paqueta (sélection), Aouar (blessé), Dembélé (Covid) ou Toko Ekambi (CAN), l'OM, qui ne s'est plus imposé à Lyon depuis 2007, a tout de même une superbe carte à jouer. Les Marseillais sont sur une belle dynamique, avec cinq succès consécutifs à l'extérieur, et seul l'enchaînement des matchs, avec cette rencontre à Lyon coincée entre les réceptions de Montpellier samedi en Coupe (victoire aux tirs au but) et d'Angers vendredi en L1 inquiète l'entraîneur Jorge Sampaoli.

"Lyon a des absents, comme nous, comme chaque équipe à chaque match. je pense que l'OL est le plus avantagé des deux parce qu'ils sont reposés. Mais c'est un match important pour nous et les supporters. On a peu de temps mais on va faire au mieux", a-t-il dit lundi. Parmi d'autres armes, le technicien argentin sait qu'il peut surtout compter sur la forme de Payet, rayonnant et salué samedi par un superbe tifo déployé dans le Virage Sud, qui le couronnait "The King".

"C'était incroyable. Peu de joueurs ont eu un tel hommage. Je veux les remercier, ça m'a vraiment touché, ça va me donner encore plus de force et d'envie de me battre. C'est un moment qui restera gravé", a répondu le Réunionnais. Il y a un an pourtant, quelques jours après l'attaque de La Commanderie, certains supporters réclamaient son départ. "Dans une histoire d'amour, il y a des hauts des bas, mais l'amour triomphe toujours", a assuré lundi le "King", philosophe.