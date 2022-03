Ligue 1 : L'OM privé de ses supporters à Saint-Étienne

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters à Saint-Étienne, samedi dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1 (21 heures). La préfecture de la Loire a en effet interdit l'accès au stade Geoffroy-Guichard aux fidèles du club phocéen et a justifié sa décision par le biais d'un communiqué officiel.



"Compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté d'interdire aux supporters de l'OM l'accès au stade Geoffroy-Guichard", peut-on lire.

Une mesure similaire pour les supporters de l'ASSE à l'aller

Lors du match aller disputé sur la pelouse de l'Orange Vélodrome le 28 août dernier (3-1 pour Marseille). Il est également précisé que le non-respect des dispositions de cet arrêté est passible de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amendes. Par ailleurs, les contrevenants s'exposent à des interdictions administratives de stade.Restant sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues - dont 2 en Ligue 1 face à Brest (1-4) puis Nice (2-1) - l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli est situé à 12 points du PSG, et n'est pas lâché par une meute de poursuivants. En effet, Rennes n'est qu'à une unité, Nice pointe à 3, tandis que Strasbourg se se situe à 5 points. L'AS Saint-Étienne pointe à la 18ème position du Championnat de France de Ligue 1, à un petit point du premier non relégable, Clermont.