Ligue 1: l'OM marche toujours sur des braises

Le maire de la Ville Benoît Payan, son adjointe et ex-maire Michèle Rubirola, la présidente de la métropole Aix-Marseille et du département Martine Vassal, la sénatrice Samia Ghali, le sénateur Jérémy Bacchi... C'est une rafale de réactions politiques, de tous bords, et de lettres ouvertes qui s'est abattue lundi soir sur les réseaux sociaux. En cause, un nouvel épisode dans l'escalade de la tension entre la direction de l'OM et les groupes de supporters organisés, toujours plus remontés contre le président du club Jacques-Henri Eyraud et ses collaborateurs.

Quelques heures plus tôt, le club provençal avait en effet annoncé une initiative baptisée "Agora OM", présentée comme une "grande concertation" avec "tous les supporters du club" et une "main tendue à tous les supporters", y compris la frange qui a attaqué le centre d'entraînement du club le 30 janvier. Mais il y avait d'un côté la voie du dialogue et de l'autre, plus discrètement, celle de la mise en garde. Car en parallèle d'"Agora OM", le directeur général du club Hugues Ouvrard a aussi envoyé un courrier à tous les groupes de supporters pour les avertir qu'il envisageait de "mettre fin à la convention sur les abonnements" qui lie le club et ces associations.

Nice pour repartir

C'est cette menace qui a entraîné les réactions des politiques, le maire Benoît Payan estimant ainsi la démarche "incompréhensible" et suggérant à Jacques-Henri Eyraud de "calmer le jeu", alors que Samia Ghali a invité la ministre des Sports Roxana Maracineanu à participer à "une médiation nécessaire". Du côté des supporters, loin de calmer le jeu, cette nouvelle prise de position de la direction a été vécue comme une attaque, les uns s'inquiétant d'un possible "Plan Leproux" à la marseillaise, en référence à la dissolution des groupes de supporters du Paris SG en 2011, les autres lançant sur Twitter un appel au boycott de tout ce qui touche l'OM de près ou de loin, ses produits dérivés ou ses réseaux sociaux.

Alors que l'affrontement se durcit, certains supporters ironisent aussi sur la frénésie procédurière de l'OM, rebaptisé "FC Mise en Demeure". Ces derniers mois, l'OM a ainsi attaqué Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, candidats au rachat du club, a mis en demeure le journaliste Thibaud Vézirian de retirer des vidéos où il affirme que celui-ci est déjà vendu à des investisseurs saoudiens, et a mis à pied son ex-entraîneur André Villas-Boas, évoquant d'"éventuelles sanctions à venir".

Larguet : "Impératif de gagner" :

Dans ce contexte, l'équipe tente péniblement de donner un sens à une saison dont il n'y a plus grand-chose à sauver. Alors que Steve Mandanda et les siens n'ont plus gagné en L1 depuis le 6 janvier contre Montpellier et n'ont pris que trois points lors des sept derniers matches, la venue mercredi de Nice peut pourtant permettre aux Provençaux de se relancer, d'autant que les Aiglons seront privés de leur duo défensif Todibo-Saliba, arrivé le mois dernier et donc non qualifié pour ce match en retard de la 11e journée. Mardi en conférence de presse, le défenseur Duje Caleta-Car et l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet avaient en tous cas un message aux supporters, comme un élément de langage qu'ils ont chacun répété presqu'à l'identique: "On a besoin d'eux, comme eux ont besoin de leur club".