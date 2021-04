Ligue 1 : L'OM lâche sa victoire à Montpellier

Il s'en sera fallu de quelques secondes. Mais au terme d'un match complètement fou, ponctué de six buts, l'Olympique de Marseille n'a pu ramener plus d'un point de son déplacement à Montpellier (3-3, 32e journée de Ligue 1). Réduit à dix après l'expulsion de Duje Caleta-Car (62e), l'OM avait pourtant réussi à reprendre l’avantage alors que les deux équipes étaient à 2-2. Mais Gaëtan Laborde a donc remis la balance à niveau pour sauver les meubles côté héraultais.



Tout avait mal démarré pour les Phocéens, battus au bout de vingt-sept secondes après le coup d'envoi sur un but d'Andy Delort (1-0, 1e). Dominé dans le jeu, mais surtout extrêmement maladroit dans les vingt mètres adverses, Marseille a pourtant réussi à égaliser une première fois sur un exploit personnel d'Arkadiusz Milik (1-1, 43e). Et la folie s'est ensuite invitée dans les arrêts de jeu de la première période, avec un deuxième but olympien signé Pape Gueye (1-2, 45e+1).



Devant à la pause, l'OM n'a pas eu le temps de savourer son avantage une fois revenu sur la pelouse. Comme lors du premier acte, Montpellier a marqué, cette fois au bout d'une minute et cinq secondes, par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde (2-2, 47e). Et les choses se sont nettement empirées pour les hommes de Jorge Sampaoli. Avec le jaune décerné à Alvaro Gonzalez (joueur le plus sanctionné du championnat avec douze biscottes), c'est Duje Caleta-Car qui a écopé du rouge direct pour un tacle trop engagé (62e).

Laborde arrache le nul

Encore une demi-heure à jouer à dix-contre-onze pour des Marseillais qui ont pourtant repris l'avantage grâce au premier but en Ligue 1 d'un Lucas Perrin entré à la place de Luis Henrique suite à l'expulsion de Caleta-Car (2-3, 71e). Match terminé ? Certainement pas puisqu'une avalanche d'occasions s'en est suivi. Après que Florian Thauvin a manqué la balle de 4-2 pour l'OM (75e), Montpellier a multiplié les tentatives, trouvant le poteau adverse sur ce tir de Teji Savanier (83e), où les gants de Steve Mandanda (84e, 90e+1). Jusqu'à ce coup de tête salvateur et inespéré pour les Héraultais, œuvre de Gaëtan Laborde (3-3, 90e+3).

Qui veut l'Europe ?

Au classement, Marseille loupe l'occasion de s'emparer de la cinquième place et reste sixième, à égalité de points avec Lens (5e). Montpellier est quant à lui septième, à trois unités de son adversaire du soir. La course à l'Europe est encore loin d'être terminée. Et à l'image de la rencontre de ce samedi, elle promet d'être serrée jusqu'au bout.