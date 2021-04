Quatre matchs de rang sans défaite, deux victoires de suite : l'OM continue de mettre la pression sur la cinquième place de Lens. A la veille du déplacement des Sang et Or à Paris, le club phocéen a donc potentiellement un joli coup à faire face à des Strasbourgeois dans le dur depuis plusieurs semaines et pas rassurés dans la course au maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)



Marseille est invaincu lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre Strasbourg (6 victoires, 4 nuls), soit depuis le 9 avril 2005 et une défaite 1-0 à la Meinau.



Marseille est invaincu lors de ses 12 derniers matches à domicile contre Strasbourg en Ligue 1 (9 victoires, 3 nuls), soit depuis le 14 mars 1997 et une défaite 0-1.



Marseille a marqué au moins 3 buts lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (3-3 v Montpellier, 3-2 v Lorient, 3-1 v Reims), une 1re depuis août-septembre 2014 sous Marcelo Bielsa (4).



Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), c’était le 4 avril dernier contre Bordeaux (3-2).



Marseille a remporté ses 4 dernières réceptions en Ligue 1, sa meilleure série depuis octobre-décembre 2019 (6) et la plus longue actuellement dans l’élite.



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), c’était à Rennes le 14 mars dernier (0-1).



Pol Lirola est impliqué dans 3 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 1 assist), après n’avoir été impliqué dans aucun lors de ses 13 premiers. Il a contribué à 3 des 5 derniers buts de Marseille dans l’élite.



Le défenseur de Strasbourg Stefan Mitrovic a commis 5 erreurs amenant à un tir en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur de champ.



Jorge Sampaoli a glané 16 points après ses 7 premiers matches de Ligue 1 à la tête de Marseille (5 succès, 1 nul, 1 défaite), meilleur départ pour un entraîneur de l’OM depuis Marcelo Bielsa en 2014 (16 points également). En cas de victoire, il égalerait le meilleur total après 8 matches pour un nouveau coach de l’OM, actuellement détenu par Elie Baup, Marcelo Bielsa et Mario Zatelli (19 – en comptant 3 points pour un succès).



Marseille affiche une moyenne de 542 passes par match et une possession de 57.4% sous Jorge Sampaoli en Ligue 1, c’est mieux que sous André Villas-Boas (484 – 53.5%) et Nasser Larguet (451 – 48.8%) dans l’élite cette saison.