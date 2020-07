Ligue 1 : L'OM, enfin maître de son destin ?

Instable pendant si longtemps, l'OM semble enfin savoir dans quelle direction il va. Si le Champions Project de Frank McCourt a longtemps été moqué, la deuxième place des Olympiens en Ligue 1 l'an passé n'a fait rire personne. Et cette tendance semble se confirmer. Dans le sillage d'André Villas-Boas, Marseille a entamé sa restructuration. Même si la Canebière a tremblé à l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta au printemps, les Marseillais ont sérieusement travaillé depuis le début de l'été. Sur le plan sportif, tout le monde tire dans la même direction. Une efficacité discrète qui est rare dans les Bouches-du-Rhône. La récente nomination de Pablo Longoria au poste d'head of football prouve qu'une politique sportive claire se met en place au Vélodrome. Tout le contraire du tumulte provoqué par les rumeurs de rachat.

Depuis le début de l'été, Marseille a recruté trois joueurs pour 4 millions Les qualités de ce nouveau directeur sportif sont unanimement saluées. A lui de les utiliser pour faire grandir encore un peu plus son nouvel employeur. Il va rapidement en avoir l'occasion en s'activant sur le mercato. Discrets jusque-là, les Phocéens semblent organisés. Il est fini le temps du grantattakan ou des dépenses incompréhensibles. Limités financièrement, Jacques-Henri Eyraud & co ont redécouvert la patience et ils ont recruté malin. L'option d'achat d'Alvaro Gonzalez a été levée, Pape Gueye est arrivé gratuitement et Leonardo Balerdi a été prêté. Marseille a retrouvé son sens des affaires en dépensant quatre millions d'euros pour trois joueurs. Dans le même temps, la fin du contrat de Gregory Sertic ressemble à un symbole.

Le transfert de Balerdi, un exemple du nouveau visage marseillais La venue de Leonardo Balerdi est le symbole d'un projet marseillais enfin tourné vers la jeunesse. Prêté avec option d'achat, le défenseur de 21 ans est suivi par André Villas-Boas depuis longtemps. International argentin passé par Boca Juniors et le Borussia Dortmund, il coche toutes les cases de la pépite, mais la direction olympienne ne s'est pas précipitée sur lui pour autant. La nature de la transaction est à l'avantage d'un OM qui sait désormais où il met les pieds. La somme de 14 millions d'euros ne sera dépensée que l'an prochain, si le joueur convainc. Une prise de risque minime. Ce dossier, directement négocié avec le vice-champion d'Allemagne prouve aussi que Marseille est de retour à la table des grands. Pour y garder une place de choix, cette nouvelle philosophie devra être acceptée par toutes les composantes du club. Si elle fait l'unanimité, alors l'OM pourra retrouver une stabilité susceptible de lui offrir une chance de rivaliser avec les champions de France.