Ligue 1 : L'OM arrache le nul contre Metz

Nemanja Radonjic sur un bon mouvement côté gauche.

Après deux succès en deux matches, l'OM a enchaîné avec une défaite contre Saint-Étienne et un match nul laborieux contre Lille et s'apprêtait à défier une équipe de Metz qui a enchaîné trois revers avant de se reprendre avec un succès contre Reims. Et c'est l'OM qui entamait le mieux la rencontre, avec un centre de Sanson qui trouvait Gonzalez dont la tête décroisée frôlait le montant d'Oukidja dès la 6e minute. Quelques instants plus tard, un coup de crâne de Benedetto passait juste au dessus, alors que Payet tirait lui aussi au-dessus des cages adverses au quart d'heure de jeu. L'OM, auteur d'un bon début de rencontre, n'a jamais su faire fructifier sa domination avant le repos. Benedetto s'offrait même un joli retourné acrobatique sur un centre de Thauvin à deux minutes de la pause, mais ne cadrait toujours pas.La seconde période voyait Metz revenir mieux dans la rencontre. Les joueurs de Vincent Hognon étaient les plus dangereux sur le pré, sans pour autant parvenir à déverrouiller la rencontre. Payet et Thauvin multipliaient ensuite les centres, sollicitant un Oukidja parfois forcé de dégager ces ballons des poings. Mais les véritables opportunités se faisaient toujours autant désirer. Jusqu'à la 71e minute, quand Udol, laissé libre dans ses mouvements, offrait un très bon centre vers Niane dont la tête décroisée faisait mouche. 1-0, l'OM donnait l'impression d'avoir laissé passé sa chance dans cette partie dominée en début de rencontre par les Phocéens. C'est à 4 minutes de la fin du temps réglementaire que l'OM allait tenter de réagir. Servi au point de penalty, Benedetto s'offrait un enchaînement contrôle/frappe qui passait à droite du but d'Oukidja. L'Argentin avait effectué sa tentative en glissant, n'ayant pas pu régler la mire à 100% de précision. L'OM parvenait néanmoins à recoller in extremis par Sanson (90+5e), trouvé parPas vraiment de bon augure avant de retrouver la Ligue des Champions cette saison pour les Phocéens.