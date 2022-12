Ligue 1 : L'OL veut épauler Lukeba avec un défenseur axial droit

L'Olympique Lyonnais a réalisé une première partie de saison très difficile. Concernant le plan offensif, les Gones sont en confiance avec 27 buts inscrits mais ils pêchent en défense, avec des complications depuis le début de saison. L'arrière garde de Lyon a encaissé 20 buts depuis le début de saison, soit 10 de plus que le Racing Club de Lens, deuxième, et six de plus que l'Olympique de Marseille qui complète le podium.

En revanche, il y a tout de même une belle satisfaction sur cet aspect du jeu, à savoir le niveau de performance de Castello Lukeba. Formé au club, le jeune défenseur central français réalise de très bons matchs et aurait même pu quitter l'OL après seulement une saison en Ligue 1 l'été dernier. En effet, le quotidien L'Equipe rapporte dans son édition du jour que les Blues de Chelsea avait formulé une offre de 43 millions d'euros pour le jeune international espoir l'été dernier. Celle-ci a été refusée par les Gones. Au contraire, les Lyonnais sont en quête d'un défenseur central pouvant accompagner Castello Lukeba dans l'axe de la défense, preuve qu'ils comptent sur leur joueur.

Il semblerait, toujours selon L'Equipe, que les Rhodaniens disposent d'une enveloppe d'environ 10 millions d'euros afin de recruter un joueur de caractère, d'expérience et avec de l'agressivité selon les dires du coach lyonnais, Laurent Blanc. Une liste de trois joueurs aurait même été dessinée par le directeur sportif Bruno Cheyrou et son entraîneur. Réponse dans les prochains jours de ce mois de janvier.