Ligue 1 : L’OL, une tête de champion ?

Pour Jean-Michel Aulas, qui n’a eu de cesse de le marteler depuis des mois, cela restera "une profonde injustice". Car la Ligue 1 a été le seul des cinq principaux championnats européens à ne pas reprendre lors de la première vague de Covid-19, alors que l’OL était 7e du classement à dix journées de la fin. "On a l'impression que les joueurs se sont emparés de cette injustice", avait ensuite déclaré le président lyonnais à Lisbonne, où son club a atteint pour la deuxième fois de son histoire le dernier carré de la Ligue des champions, après avoir éliminé la Juventus puis Manchester City.



Mais aujourd’hui, la coupe d’Europe les Gones, c’est un championnat dont ils occupent la première place à la trêve, avec une série d’invincibilité de quatorze matchs depuis leur unique revers de la saison, à Montpellier le 15 septembre (2-1), au cœur d’un début d’automne compliqué. Vainqueurs au Parc des Princes il y a deux semaines, ils ont fini l’année sur une série de cinq victoires et un nul, et conclu par un succès 3-0 contre Nantes mercredi (3-0) qui leur permet de dépasser Lille à la différence de buts et le PSG d’un point. Et Marseille (5e), qui compte un match en retard, pourrait revenir à deux longueurs. "On est en train de créer quelque chose d’important. Les joueurs ont le goût de la victoire. On a prouvé à tout le monde qu’on ne méritait pas de finir 7e avec notre parcours en Ligue des champions. C’est de là que tout est parti", a souligné Juninho sur OL TV.

Depay et les cadres conservés ?



"Il faut être ambitieux, continuer à travailler. On sent qu’il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs. On a tout pour bien finir la saison. Les supporteurs méritent de vivre ce genre d’émotions", a poursuivi le directeur sportif brésilien, qui a par ailleurs affirmé qu’aucun cadre ne partirait cet hiver. Une sortie qui concerne notamment Memphis Depay, toujours convoité par le Barça alors qu’il ne lui reste que six mois de contrat. "Je pense que la clé sera la gestion du groupe", a encore déclaré Juni. Car si certains éléments moins utilisés, comme Jean Lucas, devraient partir en prêt, l’effectif de l’OL est toujours conséquent, alors qu’il n’y a qu’un match par semaine à jouer.





Charge à Rudi Garcia de gérer au mieux son groupe, alors qu’il semble avoir trouvé son équipe-type, où les recrues Tino Kadewere et Lucas Paqueta se sont parfaitement intégrées. Et de profiter des difficultés des champions en titre parisiens, qui viennent de se séparer de Thomas Tuchel. Comme Depay, l’ancien entraîneur de l’OM est aussi en fin de contrat en juin et n’est toujours pas fixé sur son avenir. "On verra bien plus tard..., a-t-il confié à RMC lundi. Si on s’aime, on va rester ensemble." Et quoi de mieux qu’offrir à l’OL un premier trophée depuis 2012 pour poursuivre cette union ?