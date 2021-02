Ligue 1 : L'OL sera champion... selon les statistiques

Ce lundi, l'Observatoire du Football du Centre international d'étude du sport (CIES) a publié sa lettre hebdomadaire dans laquelle il annonce que l'OL sera le champion de France cette saison. Bien sûr, cette information n'est pas donnée au hasard. Pour déterminer cela, l'Observatoire a procédé à un calcul composé de plusieurs statistiques : « La projection est effectuée sur la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface, la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp ».

D'après le CIES, Lyon comptera donc 82 points au bout de 38 journées, soit un point de plus que Paris et trois de plus que Lille. Derrière ces trois équipes, Monaco, Rennes, Lens et Marseille. Quant aux relégués, il s'agira de Dijon et de Nîmes. Le FC Nantes sera barragiste. Du côté de la Ligue 2, Troyes et Clermont seront promus en première division, toujours d'après le CIES.

Et dans les autres championnats ?



Le CIES, basé en Suisse, ne s'est pas arrêté qu'à la Ligue 1. La formule a également été appliquée à d'autres championnats européens. En Espagne, presque sans surprise, l'Atlético remportera le titre avec trois points d'avance sur Barcelone et sept sur le Real Madrid. Outre-Manche, Manchester City sera champion, devançant son concurrent Manchester United. Du côté de la Bundesliga, comme la saison passée, c'est le Bayern Munich qui finira en première position, devant le RB Leipzig. Autre exemple, la Serie A. La Juventus ne parviendra pas à atteindre la première place, qui sera occupée par l'Inter Milan, onze ans après son dernier titre.

Au Portugal, c'est le Sporting qui devrait être sacré champion d'après la formule, Porto serait deuxième, suivi de Braga. Ce qui veut dire que Benfica ne serait même pas sur le podium. Une première depuis la saison 2007-2008. Évidemment, rien de tout cela n'est sûr à 100%. L'Observatoire du Football s'est basé sur une formule et des statistiques et tout peut encore se passer dans ces six championnats européens. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de la saison pour voir si le CIES avait raison.