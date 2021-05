Ligue 1 : L’OL repasse troisième avec la manière !

L'Olympique Lyonnais ne lâche rien. Après une sublime victoire à Monaco (3-2), Lyon devait enchaîner afin de poursuivre sa remontée sur le podium de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Mais la victoire en Principauté avait pourtant fait des dégâts, notamment après la bagarre en fin de rencontre.

Lyon toujours en manque de réalisme

En effet, l'OL était privé de Marcelo, Depay et Caqueret, tous suspendus. Rudi Garcia a donc choisi de faire confiance à ses jeunes, avec Kadewere et Cherki alignés d'entrée. Et sans Depay, son leader technique, Lyon a pourtant réussi à s'imposer face à des Merlus joueurs.



Bien entré dans la rencontre, l'OL a su rapidement mettre en danger Lorient grâce à Toko Ekambi (15e, 26e) et Kadewere (39e), mais Nardi et sa défense sont restés solides. Comme souvent cette saison, le réalisme lyonnais a peiné et le FCL a pu contre-attaquer et inquiéter la défense rhodanienne (20e).

Aouar, retour gagnant

Mais en seconde période, l'OL a haussé le ton. Plus titularisé dans l'entre-jeu lyonnais depuis deux mois, Houssem Aouar s'est montré décisif. Après un bon centre de Cherki, l'international français a éliminé Gravillon avec un sublime sombrero aérien avant de conclure devant Nardi (1-0, 53e).



Un but encaissé qui a fait craquer les hommes de Pelissier. Cette fois au duel avec Toko Ekambi, Gravillon est encore devancé et contre la frappe du Camerounais directement sur Paqueta. Le Brésilien conclut facilement de la tête (2-0, 65e). Il n'a fallu que cinq minutes de plus pour voir le FC Lorient abdiquer.

L'OL y croit encore

Après un tacle en retard de Lemoine, Guimaraes ajuste Nardi sur penalty, après un premier à retirer (3-0, 71e). Avant de s'offrir son premier doublé sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, après une combinaison avec Slimani (4-0, 77e). La réduction du score de Monconduit, auteur d'une belle frappe lointaine, restera anecdotique (4-1, 83e).



L'OL envoie donc un signal à Monaco, qui devra maintenant impérativement s'imposer à Reims pour retrouver le podium, dimanche. De son côté, Lorient reste à un point de Nantes, 18e et barragiste.