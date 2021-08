Ligue 1 : L'OL gagne enfin

La marge est étroite et l'ensemble tient sur un fil, mais Lyon avance. C'est bien tout ce qui compte, à l'heure actuelle, après un début de saison qui faisait désordre. On attendra encore pour voir une rencontre maîtrisée avec sérénité. Face à Nantes en ouverture de cette 4e journée de Ligue 1, les hommes de Peter Bosz ont encore joué à se faire peur, mais ils n'ont pas non plus volé leur succès dans une rencontre agréable, où les Canaris ont également laissé passer leur chance.

L'OL a tremblé jusqu'au bout

Le premier acte pourrait presque se fractionner en deux. Pendant une demi-heure, les Gones ont su imposer un bon pressing pour trouver des décalages. Il n'a manqué que le dernier geste, à l'instar d'Aouar (25e) ou encore Paqueta (33e). Cette montée en puissance a toutefois été récompensée grâce à l'homme en forme de ce début de saison, Moussa Dembélé, opportuniste pour reprendre un ballon relâché par Lafont suite à une tentative de l'inévitable Paqueta (0-1, 35e). Entre-temps, Nantes avait su piquer, par séquences. Et les locaux seraient certainement revenus au score avant la pause si Lopes n'avait pas sorti le grand jeu à deux reprises (37e, 45e).



Au retour des vestiaires, les lignes se sont encore débridées et les deux équipes se sont répondues d'un bout à l'autre du terrain. Guimaraes (66e), Paqueta (67e) ou Aouar (71e) ont eu les opportunités pour faire le break, sans réussite. Un manque de réalisme qui a également plombé les Nantais et leur joueur le plus actif, Blas, malheureux lui aussi malgré des positions idéales (57e, 63e). L'OL a fini à dix après l'expulsion de Da Silva dans le dernier quart d'heure (78e) - sans conséquence. Le contrat est rempli.