Ligue 1 - L'OL en "en négociations exclusives" avec Textor

L'OL Groupe, la holding représentant l'Olympique lyonnais, a annoncé lundi être entré en "négociations exclusives" en vue d'une prise de participation majoritaire du groupe Eagle Football Holdings, llc, appartenant à l'Américain John Textor, déjà propriétaire de plusieurs clubs de football.

"Cette opération conduirait à une cession complète de la participation de Pathé et d'IDG", qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe, "et à une liquidité progressive de Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas", président historique du club qui détient 27,72% du capital, précise le communiqué du groupe, qui avait demandé lundi la suspension de sa cotation en bourse.

Communiqué de l'OL :

John Textor, acteur majeur du monde de la technologie, par l'intermédiaire de sa société holding Eagle Football Holdings LLC, est entré en négociations exclusives pour acquérir les participations suivantes dans OL Groupe : la totalité des actions et 50 % des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest, la holding et family office de Jean-Michel Aulas, PDG et président du conseil d'administration d'OL Groupe et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé, SOJER et OJEJ (sociétés liées à Jérôme Seydoux, collectivement " Pathé ") et IDG European Sports Investment Limited (" IDG Capital ").

Eagle Footbal est une société américaine constituée pour réunir les participations et intérêts de M. Textor et de M. Jamie Salter dans des clubs de football de premier plan dans le monde entier. En particulier, M. Textor détient actuellement une participation d'environ 40 % dans le Crystal Palace Football Club de la Premier League anglaise, une participation de 80 % dans le Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B belge, et une participation de 90 % dans le Botafogo Futebol Club de la Serie A brésilienne.

Dans ce contexte, OL Groupe a tenu aujourd'hui une réunion de son conseil d'administration, qui s'est félicité de ces développements et a autorisé la direction d'OL Groupe à participer à des négociations exclusives avec Eagle Football, Holnest, Pathé et IDG Capital.

L'objectif de ces négociations sera de finaliser les termes détaillés de l'accord de principe conclu aujourd'hui, qui comprend les éléments suivants :

- Le renforcement de la structure financière d'OL Groupe, qui bénéficierait d'une augmentation de capital réservée d’environ 86 millions d'euros (prime d'émission incluse) au prix de 3 euros par action (l’ « Augmentation de Capital ») égal au prix par action OL Groupe payé dans le cadre de l’Acquisition des Blocs (l’Augmentation de Capital et l’Acquisition des Blocs constituant ensemble l’ « Opération »). Eagle souscrirait à l’Augmentation de Capital réservée en totalité concomitamment à la l’Acquisition des Blocs. Le produit de l'augmentation de capital serait utilisé pour réaliser des investissements significatifs, notamment dans les équipes sportives, ainsi que dans les infrastructures. L'augmentation de capital serait soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'OL Groupe qui serait convoquée à cet effet. Cette assemblée générale devrait se tenir en principe avant le 31 juillet 2022. Holnest, Pathé et IDG Capital se sont engagés à voter en faveur de cette opération.

- La poursuite de la stratégie d'OL Groupe, sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société, qui resterait inchangé. Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d'Eagle Football i pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation.

- La présence maintenue d'Holnest au conseil d'administration d'OL Groupe avec 2 sièges d'administrateurs et 4 sièges d'observateurs sans droit de vote pendant au moins 3 ans.

La suite du communiqué