Ligue 1 : L’OL contraint de trouver 130 millions d’euros pour passer devant la DNCG ?

Danger pour l’Olympique Lyonnais ? Selon les informations de RMC Sport, John Textor va devoir trouver 130 millions d’euros pour valider le passage du club devant la DNCG. Lors de son rachat l’an passé, l’homme d’affaire américain avait présenté un plan au gendarme financier du football français, qui comprenait une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que l’OL ne validera pas cet objectif cette saison, John Textor va devoir combler ce trou financier.Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais compte sur plusieurs ressources, à commencer par le mercato et la vente de joueurs. Malo Gusto ayant déjà été cédé à Chelsea pour 30 millions d’euros, Castello Lukeba, Bradley Barcola ou Ryan Cherki pourraient parti en cas de belles offres bien que cela ne devrait pas suffire.

La DNCG pourrait sanctionner le club

La vente à venir de la majorité des parts de la section féminine devrait faire gagner près de 50 millions d’euros au club et réduire les frais de fonctionnement. Enfin, une introduction en bourse de la structure Eagle Foot (également à la tête de Crystal Palace et Botafogo) serait envisagée pour lever des fonds. En cas de manquement, l’OL pourrait être sanctionné et voir sa masse salariale être encadrée ou être interdit de recrutement. John Textor va devoir s’activer pour combler ce trou.