Ligue 1 : l'OL bat Angers et retrouve la victoire avant la Coupe de France

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du SCO d'Angers pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Les Gones se sont imposés 3-1 grâce à une prestation sérieuse.

Mendes, Sarr et Barcola buteurs, la boulette de Lovren

Sans être en grande forme, les Lyonnais ont réalisé une prestation pleine de sérieux... jusqu'à cinq minutes de la fin. En première période, si les Angevins ont eu quelques situations, ce sont bien les Rhodaniens qui ont été les plus dangereux. Les deux équipes se rapprochaient de la fin de la première période lorsque le Brésilien Thiago Mendes s'est chargé d'un coup franc aux abords de la surface. Le Brésilien a ouvert le score profitant d'un trou dans le mur angevin. Au retour des vestiaires, les Scoistes ont poursuivi leurs efforts mais ont une nouvelle fois été cueillis par les Gones à l'approche de la fin du match. Amin Sarr a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Abdallah Sima à la 87ème minute a redonné espoir à Angers en profitant d'une erreur de Dejan Lovren, passeur décisif contre son gré. Enfin, dans le temps additionnel, Bradley Barcola a marqué le but victorieux.

Au classement, les Gones sont huitièmes et reviennent à six points de la cinquième place du LOSC. Angers est toujours lanterne rouge de la Premier League.