Ligue 1 : L'Intérieur interdit le déplacement des supporters stéphanois à Lyon

"Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association sportive de Saint-Etienne ou se comportant comme tel est interdit entre les communes de la Loire, de l'Isère, de la Drôme, du Rhône, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Saône-et-Loire", selon l'arrêté publié jeudi au Journal officiel. Le texte, signé par le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin, justifie cette interdiction par "les relations entre les supporters de l'OL et de l'ASSE empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années" et ayant souvent donné lieu à de violents affrontements. La tension était verbalement montée dès mercredi, avec l'accrochage aux grilles du centre d'entraînement de l'OL par un groupe de supporters ultra lyonnais d'une banderole réclamant "d'achever" les Verts.

"Ils sont à l'agonie, achevez-les" pouvait-on lire sur le calicot, alors que les Verts sont actuellement derniers du championnat, avec 5 points de retard sur le 19e, Bordeaux. Le club rhodanien, qui avait condamné ce nouveau débordement, est empêtré dans une relation tendue avec ses groupes de supporters ultras. Le match de Ligue 1, Lyon-Marseille, avait été interrompu le 21 novembre après quatre minutes de jeu pour un jet de bouteille sur Dimitri Payet et la rencontre doit être rejouée à huis clos, le 1er ou le 10 février selon la LFP. Par ailleurs, l'OL a été exclu de la Coupe de France après des incidents provoqués par des ultras du Paris Saint-Germain et du club lyonnais durant la rencontre face au Paris comptant pour les 32e de finale de la compétition, le 17 décembre au stade Charléty dans la capitale.