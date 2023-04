Ligue 1 : Lille renverse Montpellier

Quelle réaction des Lillois. Défait par Angers, le week-end dernier, le Losc jouait gros lors de la réception de Montpellier. 24h avant, Rennes s’était imposé contre Reims et avait repris la 5e place. Sous pression, Lille ne s’est pas manqué contre le MHSC (2-1). Pourtant, ce sont les Héraultais qui ont fait la différence les premiers. C’est Issiaga Sylla qui trouvait la faille (0-1, 24e). Le latéral du MHSC profitait d’un mouvement initié par Arnaud Nordin pour conclure du droit. Quelques minutes plus tard, Wahbi Khazri manquait l’opportunité de doubler la mise. Malgré la domination au tableau des statistiques, Lille rentrait à la pause avec un score en en sa défaveur (0-1).

Rémy Cabella bourreau de son club formateur

Au retour des vestiaires, les Lillois allaient inverser la tendance. C’est tout d’abord, Jonathan David qui remettait les deux formations à hauteur (1-1, 70e). L’attaquant canadien héritait d’un centre vers le premier poteau de Rémy Cabella pour inscrire son 20e but de la saison en Ligue 1. 2 minutes plus tard, c’est l’ancien montpelliérain qui se muer en buteur pour donner l’avantage aux Dogues (2-1, 72e). Grâce à sa victoire, Lille retrouve sa 5e place. Montpellier reste 12e et enchaîne un deuxième revers de rang en Ligue 1.