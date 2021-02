Ligue 1 : Lille prend le large

Et de cinq pour le LOSC ! Très efficace à défaut d’être flamboyant, Lille a obtenu un cinquième succès de rang en Ligue 1 sur la pelouse de Bordeaux (0-3), ce mercredi, dans le cadre de la 23e journée. Bousculés en première période, les Dogues ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Yusuf Yazici (55eme), Timothy Weah (66eme) et Jonathan David (89eme). Une nouvelle victoire qui permet à la formation nordiste de conforter sa place de leader avec provisoirement cinq points d’avance sur son dauphin, l’Olympique Lyonnais, qui accueille Dijon dans la soirée.



Une première période équilibrée



Entreprenants, les Lillois démarraient mieux la rencontre grâce à un pressing haut et un bon quadrillage du terrain. Ils auraient même pu ouvrir le score sur un coup de tête de Jonathan Ikoné qui passait tout proche du cadre (2eme). Asphyxiés, les Bordelais peinaient à ressortir le ballon mais pouvaient s’appuyer sur un Benoît Costil vigilant pour repousser la tentative soudaine de Jonathan Bamba (22eme).



Petit à petit, les Girondins prenaient confiance. Grâce à la qualité technique de Yacine Adli, mais aussi et surtout à la vivacité de Samuel Kalu, qui enchaînait de nombreux raids dans son couloir, Bordeaux faisait monter son bloc. Assez haut pour obtenir sa plus belle opportunité par Hwang Ui-jo, trop peu précis sur sa reprise de volée à bout portant (39eme).



Les Dogues affamés après la pause



Sérieusement bousculés, les Dogues trouvaient la faille au retour des vestiaires. Sur un long dégagement de Mike Maignan, Jonathan Bamba faussait compagnie à Paul Baysse pour offrir un caviar à Yusuf Yazici, sans pitié sur son plat du pied puissant sous la barre (0-1, 55eme). Les deux principaux protagonistes sortaient dans la foulée et laissaient leurs places à Jonathan David et Luiz Araujo, qui géraient parfaitement un contre éclair pour permettre à Timothy Weah de faire le break (0-2, 66eme).



Terrassés, les Marine et Blanc ne jetaient pas l’éponge. Mais Mike Maignan veillait au grain pour les empêcher d’y croire, avec notamment deux belles parades devant Hwang-Ui jo (71eme) et Hatem Ben Arfa (74eme), alors que sa barre transversale repoussait une tête de Laurent Koscielny (86eme). Preuve que tout réussissait au LOSC, Jonathan David, parfaitement lancé par Jonathan Ikoné, enfonçait définitivement le clou d’un plat du pied gagnant (0-3, 89eme). Il faudra plus que jamais compter sur Lille pour le titre !