Ligue 1 : Lille-Lorient et Montpellier-Troyes reprogrammés

Une autre reprogrammation, en Ligue 2



Il n'aura pas fallu patienter longtemps afin d'être fixé. À l'instar du match Angers-Saint-Étienne, décalé au 26 janvier prochain, la LFP a dû trouver une nouvelle date pour les deux autres matchs de la 20ème journée de Ligue 1 reportés à cause des nombreux cas positifs au Covid-19.. Initialement, Lille-Lorient devait se jouer samedi (17 heures), tandis que Montpellier-Troyes devait avoir lieu dimanche (15 heures).Dixième du classement, le LOSC de Jocelyn Gourvennec pourrait en profiter, en cas de succès face à Lorient, afin de se rapprocher des places pour l'Europe alors que Lorient est dans le dur, à la dix-huitième position, et une dynamique négative malgré son nul face au PSG le 22 décembre dernier (1-1). La formation entraînée par Christophe Pélissier n'a plus connu le goût de la victoire en Ligue 1 depuis le 22 septembre dernier, contre Nice (1-0).Par ailleurs, en Ligue 2, la LFP a officialisé une autre reprogrammation, celle du match Amiens-Ajaccio. En tête de Ligue 2, les Corses se rendront en Picardie le 19 janvier à 19 heures, pour une rencontre qui se déroulera donc en même temps que les deux matchs de Ligue 1.