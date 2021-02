Ligue 1 - Lille impuissant mais leader !

Après la défaite de Lyon contre Montpellier (1-2) et le nul de Monaco contre Lorient (2-2), Lille avait l'occasion de faire une bonne opération pour s'offrir un tête à tête avec le PSG dans la course au titre. Tenu en échec sur sa pelouse par Brest (0-0), le LOSC n'en a finalement pas profité. Le club nordiste reste en tête de la Ligue 1 mais n'a plus qu'un point d'avance sur le PSG qui se rapproche inexorablement.



Pendant 90 minutes, les Dogues ont monopolisé le ballon et ils ont tenté de marquer le petit but qui aurait tout changé. En vain. Ils ont terminé la partie sans cadrer le moindre tir. Une première cette saison. Les coéquipiers de Jonathan Bamba ont tout essayé mais ils ont été mis en échec par la rigueur défensive des Brestois. Face à une formation qui défendait à onze, la multiplication des centres et des frappes lointaines n'a rien donné. Il y avait toujours un Breton sur la trajectoire pour repousser le danger. Contraint à un jeu stéréotypé et sans imagination ni verticalité en l'absence d'un Renato Sanches longtemps resté sur le banc en prévision du match de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam, les Lillois n'ont jamais trouvé la faille.



Les rares mouvements collectifs intéressants se sont terminés par des imprécisions notamment quand Jonathan Bamba a été devancé par Christophe Hérelle (15eme) ou quand il a simulé pour obtenir un pénalty (75eme). Entre-temps, un but avait été refusé à Jonathan David pour une faute de main de José Fonte (67eme). Le coaching de Christophe Galtier a fait du bien mais l'énergie du désespoir n'a pas été suffisante pour marquer : Jonathan Bamba (deux fois), José Fonte et Jonathan David ont été contrés par le bloc défensif breton (76eme) et Yusuf Yazici n'a pas cadré une retournée dans le temps additionnel (92eme).



Malgré 69% de possession et neuf corners, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à inquiéter Sébastien Cibois, ni même à en profiter quand Steve Mounié s'en est chargé (57eme). Pire encore, la seule frappe cadrée du match a été l'œuvre de Romain Perraud dont le tir du gauche a été repoussé par Mike Maignan (34eme). Pour la cinquième fois consécutive en Ligue 1, Lille n'a pas encaissé de but mais ce n'est pas vraiment une satisfaction après ce match nul contre Brest. Les Nordistes, même en tête de la Ligue 1, vont terminer la saison en n'ayant pris qu'un seul point face à des Bretons qui occupent le douzième rang du classement. Le LOSC a manqué de liant mais surtout une excellente occasion de prendre durablement les devants.