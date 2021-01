Ligue 1 : Lille, et ça repart

Fin de la phase aller de Ligue 1 ce samedi soir au stade des Costières entre le Nîmes Olympique (dernier) et le LOSC (3eme). Objectif maintien pour les locaux alors que les Dogues, battus cette semaine (1-2) contre Angers, doivent s’imposer pour rester au contact du PSG et de l’OL en tête du classement. Au terme d’une première demi-heure pauvre en occasions, les hommes de Christophe Galtier n’ont eu besoin que d’une situation pour prendre les devants. L’inévitable Burak Yilmaz a battu Baptiste Reynet à bout pourtant du plat du pied droit. L’attaquant turc de 35 ans a alors marqué son 9eme but en Ligue 1 et permis à un LOSC peu offensif mais terriblement efficace de mener 1-0 à la mi-temps.

Yilmaz serial buteur



Au retour des vestiaires, Yilmaz, encore lui, a obligé Reynet à s’interposer sur sa frappe qui prenait le chemin des filets. Dans une seconde période très calme à l’instar du premier acte, le retour à la compétition de Renato Sanches a été le petit événement du côté lillois. Blessé depuis le 8 novembre, l’ancien joueur du Bayern Munich a fait son entrée à l’heure de jeu et a touché plusieurs ballons dans l’entrejeu. Les Crocos sont restés inoffensifs jusqu’à la 90eme minute, moment où Mattéo Ahlinvi a envoyé le ballon dans les tribunes alors qu’il était en bonne position de frappe à l’entrée de la surface. La lanterne rouge du championnat s’incline très logiquement (1-0), soit sa septième défaite de suite à domicile en Ligue 1. Nîmes reste bon dernier de Ligue 1 tandis que le LOSC enchaine une troisième victoire de suite à l’extérieur. Christophe Galtier et ses joueurs bouclent leur phase aller à la troisième place avec 39 points, à une unité de l’OL, leader.