Ligue 1 : "Lille est mon club de cœur", Nabil Bentaleb s'offre au LOSC

Le SCO d'Angers est pour le moment dans une saison cauchemardesque. Les Angevins pointent à la dernière position de la Ligue 1 et n'ont que huit points après 17 journées de championnat. Ils vivent une saison difficile et ceci pourrait bien s'aggraver, vu l'intérêt suscité par ses meilleurs joueurs. Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal et Nabil Bentaleb intéressent de nombreux clubs. L'international algérien Nabil Bentaleb fait partie des joueurs qui pourraient s'en aller dès cet hiver contre un beau chèque. Il était interrogé par La Voix du Nord et a indiqué être un grand fan du LOSC. Une manière pour lui de lancer vraiment les hostilités du mercato. Il a aussi indiqué qu'il avait "un bon de sortie" pour ce mercato-ci :

"A l’heure actuelle, je suis encore un joueur du SCO Angers. Mais une chose est sûre, en France, le LOSC est mon club de cœur. J’en ai deux avec Tottenham en Angleterre. J’apprécie Lille tout particulièrement, d’autant que ma famille est sur place. J’y ai été formé et j’ai encore de bons contacts avec les formateurs. C’est flatteur car le LOSC fait partie de ces grosses équipes en France qui sont capables d’être championnes. […] Je ne vais pas mentir, il y a eu de l’intérêt au cours de l’été, mais ce n’était pas le bon timing. Les planètes n’étaient pas alignées. Il y a une énorme différence: cette fois, j’ai un bon de sortie."