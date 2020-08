Ligue 1 - Lille dompte Reims !

Lille est dans les clous. Après un match nul face à Rennes (1-1) pour le lever de rideau de cette nouvelle saison, l’équipe de Christophe Galtier a récolté son premier succès à Reims (1-0), contre une autre écurie européenne. Un bon coup pour le club nordiste, qui remplit son objectif tout en restant très perfectible dans le jeu.

Le LOSC sûr de sa force



Le premier acte de cette rencontre dominicale a été particulièrement terne. Yilmaz a pesé sur le front de l’attaque dans les rangs lillois, mais le LOSC a peiné à trouver des décalages face à une formation rémoise toujours très compacte. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir un tir cadré – et il a fait mouche. Bien décalé à l’entrée de la surface sur son côté, Jonathan Bamba a repiqué dans l’axe avant de déclencher une frappe parfaite pour ouvrir le score (0-1, 32e).

Au retour des vestiaires, Reims a tenté de sonner la révolte mais le LOSC n’a pas craqué, malgré une frayeur sur un but refusé pour hors-jeu de Touré (51e). Un petit temps faible avant une nouvelle phase de domination pour la bande à Galtier, qui a remis le pied sur le ballon et mieux terminé la rencontre. Supérieurs dans l’entrejeu, les Lillois auraient pu et dû se mettre à l’abri mais David (53e), Fonte (55e) ou encore André ont manqué d’efficacité (63e), tout comme Yazici et Weah dans les arrêts de jeu. Sans conséquence pour une formation lilloise sûre de sa force. Place à la suite.