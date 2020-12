Ligue 1-Ligue 2 : La LFP décale deux journées pour faire place à la Coupe de France

"Réuni ce 18 décembre, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté des aménagements au calendrier général des compétitions suite à la décision du comité exécutif de la FFF concernant l'adaptation du format de la Coupe de France.



Initialement programmées les 19 et 20 janvier 2021, les 20èmes journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT sont avancées au week-end du 16 et 17 janvier 2021. Initialement programmées les 6 et 7 mars 2021, les 28èmes de journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT sont avancées au 2 et 3 mars 2021", peut-on lire sur le communiqué publié par la LFP.