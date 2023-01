Ligue 1 - L'exploit de Lens : le PSG n'est plus invincible

Il n'y a plus de club invaincu en Ligue 1 cette saison. Le PSG est tombé ce dimanche soir à Bollaert face à son dauphin le RC Lens. Les Lensois qui ont réalisé le match parfait dans une ambiance folle et qui reviennent à quatre points du PSG.

Après une trêve pour cause de Coupe du Monde, c'était l'affiche à ne pas rater de cette Célébration Week en Ligue 1. Le Racing Club de Lens voulait faire tomber le Paris Saint-Germain et le souhait de Franck Haise et ses hommes est devenu réalité. Dès le début de la rencontre, on sent la tension d'un grand match. La rencontre débute sans aucun round d'observation avec dès la cinquième minute, l'ouverture du score lensoise. Frankowski est à la réception d'un centre détourné par Donnarumma. Les Parisiens n'ont pas le temps de douter et égalisent rapidement grâce à un Hugo Ekitike opportuniste face à Brice Samba (8e). Mais ce dimanche soir, les Parisiens perdent beaucoup de ballons. Et c'est sur l'un de ses ballons récupérés par Fofana que ce dernier lance parfaitement Openda. L'attaquant lensois se joue de Marquinhos et Ramos avant d'ajuster le gardien parisien. Les Lensois mènent à la pause.

Au retour des vestiaires, les Nordistes se mettent à l'abri profitant d'une nouvelle mauvaise relance parisienne. Le pressing lensois est payant, la combinaison rapide permet de décaler Alexis Claude-Maurice au point de penalty qui bat Donnarumma. Christophe Galtier décide de procéder à quelques changements mais la réussite n'est pas parisienne à l'image de cette tête de Sarabia sauvé par Brice Samba à bout portant (74e). Les rentrées des jeunes Gharbi et Zaïre-Emery ne changeront rien. Le PSG, privé de Neymar et Lionel Messi, s'incline pour la première fois de la saison, Lens revient à quatre points des Parisiens.