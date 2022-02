Ligue 1 : Les sanctions de la commission de discipline de la LFP dévoilées

Défenseur et capitaine de Reims, Yunis Abdelhamid a été coupable d'un tacle très dangereux dimanche dernier à Nantes. Expulsé lors de la 14ème minute de la rencontre perdue par son équipe (1-0), le joueur a été sanctionné de trois matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP, dont un avec sursis. Dans son communiqué officiel, l'instance précise : "Le défenseur rémois manquera la réception de Brest dimanche ainsi que le déplacement à Monaco lors de la 26e journée", explique L'Equipe.

Un match ferme pour Verratti, André ou encore Todibo

Il n'a pas été le seul joueur de Ligue 1 à avoir été sanctionné. Pour motif d'un troisième carton jaune sur une période comprenant 10 matchs officiels ou par révocation du sursis, Benjamin André (Lille), Caio Henrique (Monaco), Dimitri Liénard (Strasbourg), Alidu Seidu (Clermont), Jean-Clair Todibo (Nice), Marco Verratti (PSG) et Boubacar Traoré (Metz) ont eux pris un match ferme. Leur sanction prenant effet à partir de mardi 22 février 2022, les 7 joueurs pourront être alignés ce week-end lors de la 25ème journée du Championnat de France.



Par ailleurs, dans le registre de l'utilisation d'engins pyrotechniques, la commission de discipline de la LFP a également rendu son verdict. "23ème journée de Ligue 1 Uber Eats : AS Saint-Etienne – Montpellier Hérault FC du 5 février 2022. Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques. 20.000 euros d’amende. Fermeture pour deux matchs avec sursis de la partie basse de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard" ; "23ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade Rennais FC – Stade Brestois 29 du 6 février 2022. Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques 20.000 euros d’amende. Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Ouest France Mordelles bas du Roazhon Park", peut-on lire sur le communiqué officiel de l'instance.