Ligue 1 : Les réactions après Lorient-PSG

💥 Score de parité au Moustoir #FCLPSG pic.twitter.com/MleZbB26RX

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 22, 2021

On a eu le ballon, c’est ce que le match demandait. Ils ont attendu derrière qu'on fasse des erreurs pour contrer. Ils ont réussi à marquer, ils ont eu quelques autres occasions. Avec un joueur de moins en deuxième mi-temps (Sergio Ramos, expulsé, ndlr), on a quand même réussi à revenir. On avait aussi eu des occasions en première mi-temps, si on les marque ça change le match...": "Pourquoi parler d’un miracle ? On a marqué un très beau but. Je pense qu’on méritait de marquer plus tôt parce qu’on a eu beaucoup d’occasions de le faire en seconde mi-temps.. En seconde période, on a essayé de créer, on était meilleurs, on s’est créé des occasions. Tant qu’on est en vie, on peut marquer. C’est la même chose de marquer à la première ou la dernière minute. Je pense que c’était important de ne pas perdre aujourd’hui. Bien sûr que l’on doit s’améliorer sur la globalité d’un match, mais les rencontres sont intenses et on joue tous les trois jours, donc ça rend les choses difficiles. J’espère que l’on pourra continuer avec nos bons résultats et être encore meilleurs l’année prochaine.": "Quand on fait le plan parfait, se faire égaliser dans le temps additionnel, c’est regrettable. Si on arrive à avoir autant d’implication dans la deuxième partie de saison, on est sur la bonne voie., c’est là qu’on perd les deux points."