Didier Digard ne tire pas la couverture sur lui. Ainsi, le coach de l'OGCN a parlé de son apport au sein de l'OGC Nice depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe suite au renvoi de Lucien Favre. Le jeune coach n'a pas voulu accaparer toutes les louanges, lui qui estime qu'il n'aurait rien pu faire tout seul. Malgré le fait que Nice soit sur une série de quatre succès consécutifs, Digard estime que cela est grâce à tout le monde et pas uniquement lui. Il l'a fait savoir en conférence de presse ce jeudi avant le match face à Reims samedi soir à 17h.

"On a à cœur de continuer notre série, de continuer sur notre progression. C'est impossible de rentrer sur le terrain en pensant qu'on peut perdre. [...] La concurrence est la chose la plus positive dans le football, c'est ce qui permet d'avoir des entraînements très intenses. Les joueurs sortis du banc ont toujours été très convaincants, ça prouve qu'il n'y a pas d'état d'âme. C'est notre mérite à tous, sincèrement, s'il n'y avait que moi, ça ne marcherait pas. C'est grâce au staff et à l'ensemble du club qui a décidé de faire union dans un moment où on n'était plus très heureux. On a fait corps et, aujourd'hui, on retrouve des joueurs avec de la confiance", a confié le coach des Aiglons, qui ne veut donc pas que les louanges aillent uniquement pour lui.