Ligue 1 : Les mots forts de Philippe Clement avant le sprint final

Alors que le sprint final en Ligue 1 bat son plein, l’AS Monaco est en train de caler. Lors des deux dernières journées, le club de la Principauté s’est incliné lourdement à Lens (3-0) et Montpellier (1-4). Deux revers malvenus alors que Lille (5e) est revenu à seulement deux unités de l’ASM. En conférence de presse, Philippe Clément n’a pas caché sa frustration vis-à-vis des dernières sorties de de son équipe. L’entraîneur de l’AS Monaco attend une réaction de ses hommes lors du déplacement à Angers (dimanche, 13h).

"Mon onze ne dépendra pas des noms, des statuts, mais des joueurs qui seront prêts"

"On a dit que c'était inacceptable la façon avec laquelle on a perdu contre Montpellier. On ne peut pas baisser la tête comme on l'a fait en seconde période. Lundi, j'ai dit aux joueurs que c'était le jour 0. Je suis très attentif aux séances et aux joueurs qui sont disponibles physiquement et mentalement pour le match contre Angers, ce week-end. Mon onze ne dépendra pas des noms, des statuts, mais des joueurs qui seront prêts (...) Que ce soit Angers ou le Real Madrid, pour moi c'est la même chose. On doit retrouver nos bases : mentalement, physiquement, techniquement et tactiquement, on doit prouver nos qualités ensemble.”