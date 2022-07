Ligue 1 : Les joueurs du PSG de retour au Camp des Loges

Le centre d'entraînement du Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, a repris son activité quasi-normale lundi : plusieurs joueurs, parmi lesquels le Néerlandais Georginio Wijnaldum, se sont succédé pour passer des tests médicaux et physiques, qui se poursuivront mardi, a-t-on appris auprès du club champion de France. La nouvelle recrue Vitinha est de son côté attendue mardi. Les joueurs ayant disputé des matches internationaux en juin, comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi, resteront en vacances une semaine de plus et sont convoqués le lundi 11 juillet au centre d'entraînement du PSG, quelques jours avant le premier match amical prévu le 15 juillet (17h00) contre Quevilly-Rouen.

Le PSG finalise en parallèle l'arrivée de son futur entraîneur Christophe Galtier à la place de l'Argentin Mauricio Pochettino. Son intronisation est espérée pour mardi, avant de diriger sa première séance d'entraînement collectif dans l'après-midi, ont indiqué deux sources proches des négociations à l'AFP. Selon plusieurs médias, l'ancien entraîneur de Nice devait se rendre à Paris dès lundi, pour signer un contrat de deux ans. Il y retrouvera le conseiller sportif Luis Campos, intronisé le 10 juin au PSG, et qu'il avait déjà connu à Lille. La préparation des Parisiens pour la saison 2022-23 passera par le Japon, à partir du 16 juillet, puis par Tel-Aviv (Israël), pour le Trophée des champions contre Nantes le 31 juillet.