Ligue 1 : Les décisions de la commission de discipline

Tiago Djalo se souviendra sans doute longtemps de la réception de Bordeaux. Le match nul entre Lille et les Girondins le 2 avril dernier (0-0) avait été l'occasion d'un accrochage verbal entre le défenseur et Hatem Ben Arfa (selon Téléfoot). Cette altercation a depuis engendré la mise à pied du joueur âge de 35 ans (d'après RMC Sport). Ce mercredi soir, le défenseur central été suspendu par la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui lui a infligé trois matchs fermes. Par ailleurs, Massadio Haïdara (Lens) a écopé de deux matchs de suspension plus un avec sursis, tandis que Dante (Nice) a été sanctionné de deux matchs fermes.

Les sanctions de la commission de discipline

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Mario Lemina (OGC Nice), Jonas Omlin (Montpellier Hérault SC).



Un match de suspension : Yvan Neyou (AS Saint-Étienne)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 19 avril 2022 à 0h00



Jean-Charles CASTELLETTO (FC Nantes), Johan GASTIEN (Clermont Foot 63), Christophe HERELLE (Stade Brestois 29), Ui-jo HWANG (FC Girondins de Bordeaux), Eliaquim MANGALA (AS Saint-Etienne), Neymar (Paris Saint-Germain), Burak YILMAZ (LOSC Lille)



Par ailleurs, "au regard des incidents intervenus pendant la rencontre Stade Brestois 29 – FC Nantes", le week-end dernier, la commission a décidé de placer le dossier en instruction et a prononcé deux mesures à titre conservatoire. "Fermeture de la tribune Quimper du stade Francis Le Blé Fermeture du secteur visiteur des matchs disputés à l'extérieur par le FC Nantes Les décisions seront rendues à l'issue de la séance du mercredi 27 avril 2022 au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport", peut-on lire sur le communiqué officiel.