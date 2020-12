Ligue 1 : Les dates de reprise des clubs

La Ligue 1 reprendra ses droits le mercredi 6 janvier prochain avec la 18ème journée du championnat de France et notamment une affiche entre l'Olympique de Marseille (cinquième) et Montpellier (huitième) à l'Orange Vélodrome (21 heures). En attendant de retrouver le chemin de la compétition officielle, les clubs de l'élite du football français vont devoir passer par le retour à l'entraînement, en cette période de trêve hivernale. Parmi les 20 clubs de Ligue 1, le SCO Angers, l'OGC Nice et le Nîmes Olympique ont repris avant les autres formations, dès ce mardi 29 décembre.





Pour rappel, au classement, c'est l'OL qui trône en tête avec 36 points comme le LOSC, mais disposant d'une meilleure différence de buts (+20 contre +19). Le PSG, avec 35 unités, complète le podium. En bas de classement, le Nîmes Olympique occupe la place de lanterne rouge avec 12 points et une différence de buts de -20, supérieure à celles de Dijon et Lorient, les autres équipes présentes dans la zone rouge. Voici donc ci-dessous les différentes dates de reprise des clubs pour la Ligue 1 Uber Eats comme l'indique le site officiel.

Le PSG de retour le plus tard

Angers SCO : reprise prévue le mardi 29 décembre.

Girondins de Bordeaux : reprise prévue le mercredi 30 décembre à 15h00 au Haillan.

Stade Brestois 29 : reprise prévue le mercredi 30 décembre dans l'après-midi.

Dijon FCO : reprise prévue le mercredi 30 décembre.

RC Lens : reprise prévue le vendredi 1er janvier.

LOSC : reprise prévue le samedi 2 janvier.

FC Lorient : reprise prévue le mercredi 30 décembre.

OL : reprise prévue le vendredi 1er janvier à 17h00.

OM : reprise prévue le jeudi 31 décembre avec une double séance, matin et après-midi.

FC Metz : reprise prévue le mercredi 30 décembre à 15h00. Possible match amical dimanche 3 janvier (la décision n'est pas arrêtée).

AS Monaco : reprise prévue le mercredi 30 décembre au matin.

Montpellier HSC : reprise prévue le jeudi 31 décembre.

FC Nantes : reprise prévue le mercredi 30 décembre (en fonction du nouvel entraîneur).

OGC Nice : reprise prévue le mardi 29 décembre.

Nîmes Olympique : reprise prévue le mardi 29 décembre.

PSG : reprise prévue le dimanche 3 janvier.

Stade de Reims : reprise "théoriquement" prévue le jeudi 31 décembre.

Stade Rennais : reprise prévue le jeudi 31 décembre.

AS Saint-Etienne : reprise prévue le mercredi 30 décembre au matin.

RC Strasbourg Alsace : reprise prévue le mercredi 30 décembre au matin.