Ligue 1 : Les compositions d'OM-Nice

Payet de retour en tant que titulaire



Le 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 choisi par Nasser Larguet pour affronter l'@ogcnice ⚔️🔥 #OMOGCN pic.twitter.com/tSq0bYhz9x

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 17, 2021

Dans l'optique d'un match en retard de la 11ème journée de Ligue 1, ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice (21 heures). Neuvième du classement, le club phocéen aspire à rebondir après un nul obtenu sur la pelouse de Bordeaux, dimanche dernier, à neuf contre onze (0-0). Marseille n'a en effet gagné qu'un seul de ses dix derniers matchs en Ligue 1, c'était contre Montpellier, le 6 janvier dernier (3-1).Nasser Larguet ne pourra pas compter sur plusieurs suspendus (Dario Benedetto et Leonardo Balerdi) en plus des recrues hivernales, non qualifiées pour la rencontre contre le club azuréen (Olivier Ntcham, Pol Lirola et Arkadiusz Milik). Le coach par intérim de l'OM alignera en revanche plusieurs éléments importants : Duje Caleta-Car, Dimitri Payet, ou encore Alvaro Gonzalez. Du côté de Nice, Adrian Ursea s'appuiera sur un système récent, le 4-3-3, qui sera animé par Claude-Maurice, Rony Lopes ou encore Amine Gouiri alors que Nice ne s'est plus imposé à Marseille depuis 2015 (1-0 but de Germain). Saliba et Jean-Clair Todibo sont absents car non qualifiés.: Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Khaoui, Payet, Henrique, Dieng.: Benitez - Pelmard, Bambu, Nsoki, Kamara - Boudaoui, Lees-Melou - Lopes, Claude-Maurice, Trouillet - Gouiri.