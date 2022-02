Ligue 1 : Les compositions de PSG-Rennes

Pour le PSG, c'est l'ultime répétition avant de défier le Real Madrid, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour Rennes, une occasion de démontrer que la seule défaite infligée en Ligue 1 au club de la capitale en octobre dernier (2-0) n'était en rien un hasard. Ce vendredi soir, la 24ème journée du Championnat de France s'ouvre avec une opposition entre le leader incontesté - 13 points d'avance pour Paris par rapport à son dauphin - et un club breton toujours ambitieux, occupant la 5ème place. Toujours privé de Neymar et Sergio Ramos, Mauricio Pochettino a réservé quelques surprise pour son onze de départ.. Devant, si Angel Di Maria est sur le banc, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont là.. Auteur de l'ouverture du score lors du match aller, Gaëtan Laborde est bien présent afin de mener l'attaque de Rennes. Il sera accompagné par Martin Terrier. Auteur de 6 passes décisives depuis l'entame de la saison, Lovro Majer sera à la baguette en retrait de ce duo. Par ailleurs, comme souvent, l'indispensable Benjamin Bourigeaud - 23 matchs joués depuis l'entame de la saison - sera également présent au milieu de terrain. Ce duel verra s'affronter les deux équipes qui tirent le plus en Ligue 1 cette saison - 350 tentatives pour Rennes, contre 336 pour le PSG, qui dispose cependant de la meilleure attaque avec 51 buts inscrits, contre 37 pour son opposant.: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Verratti, Paredes, Draxler – Simons, Messi, Mbappé.: Alemdar - H. Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud, J. Martin, Santamaria, Majer - Terrier, Laborde.